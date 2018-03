La Commissione europea conferisce il marchio del patrimonio europeo a nove siti storici

Agenpress. La Commissione europea ha conferito il marchio del patrimonio europeo a nove siti che celebrano o simboleggiano gli ideali, i valori, la storia e l’integrazione dell’Europa. I siti del patrimonio musicale di Lipsia (Germania); il complesso della sinagoga di via Dohány (Ungheria); il forte di Cadine (Italia); la chiesa di Javorca (Slovenia); l’ex campo di concentramento di Natzweiler e i suoi campi satellite (Francia e Germania); il memoriale di Sighet (Romania); il sito di Bois du Cazier (Belgio); Schengen (Lussemburgo) e il sito del trattato di Maastricht (Paesi Bassi).

Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: “Sono molto felice per i nove siti che abbiamo aggiunto all’elenco. Ciascuno di essi è stato scelto per il suo valore simbolico, giacché rappresenta un aspetto diverso degli ideali, dei valori, della storia e dell’integrazione dell’Europa. Ci aiuteranno a comprendere il nostro passato e a costruire il nostro futuro, in quanto tasselli del nostro patrimonio che celebriamo nell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018.”