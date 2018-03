La Commissione europea propone di portare a 25.000 euro gli aiuti “de minimis” agli agricoltori

I cosiddetti aiuti “de minimis” si sono rivelati particolarmente utili in tempi di crisi perché permettono di reagire rapidamente per aiutare gli agricoltori a far fronte alle emergenze, come le carenze di liquidità temporanee.

La Commissione risponde così alla richiesta degli Stati membri di alzare il massimale di questi aiuti di Stato per poter distribuire fondi su una scala più ampia e più velocemente senza notifica preventiva. Per evitare qualsiasi distorsione del mercato è stata introdotta un’ulteriore misura di salvaguardia: i singoli settori agricoli non possono ricevere più del 50% del totale degli aiuti de minimis nazionali.

Al fine di agevolare il monitoraggio della distribuzione e dell’utilizzo degli aiuti, la Commissione propone agli Stati membri di creare e usare un registro centrale. Invita inoltre le autorità pubbliche europee che utilizzano già questo strumento a dare il proprio feedback sulla proposta.