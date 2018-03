Affluenze dei capoluoghi di Regione alle ore 12. Alla Camera ha votato il 19,43%

Agenpress – Ecco le affluenze alle ore 12 in ogni capoluogo di Regione per le elezioni della Camera, secondo i dati del sito del ministero dell’Interno. Al momento manca ancora il dato definitivo di Roma, dove non sono noti i risultati di tre sezioni. Nelle precedenti politiche del 2013 si votò in due giorni.

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,43% degli aventi diritto (7.958 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.

Capoluogo Regione Affluenza ore 12

– Aosta 21,24%

– Torino 19,53%

– Milano 19,35%

– Bolzano 19,94%

– Trieste 22,03%

– Venezia 21,91%

– Genova 22,32%

– Bologna 22,97%

– Firenze 22,76%

– Ancona 19,81%

– Perugia 20,83%

– Roma. Alle 12 relativamente alla Camera, è stata del 20,54% pari a 428.056 su un totale di iscritti 2.083.813. Lo riporta il sito del Comune di Roma. Il dato è riferito a 2597 sezioni su 2600

– Pescara 19,86%

– Campobasso 18,39%

– Napoli 16,63%

– Bari 19,33%

– Reggio Calabria 16,02%

– Potenza 16,81%

– Palermo 14,00%

– Cagliari 19,26%.