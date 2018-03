Forza Italia. Chiunque si trovi nei seggi entro le ore 23 ha diritto di votare

Agenpress – “È doveroso ricordare ai cittadini, di fronte all’anomala situazione di ritardi nelle operazioni di voto, che chiunque si trovi ai seggi entro le ore 23 ha diritto di votare, indipendentemente dai tempi di attesa e dalle eventuali code. Gli inviti di alcuni comuni a recarsi ai seggi in anticipo non devono trarre in inganno gli elettori nè scoraggiare dalla partecipazione al voto: siamo certi che il Ministero degli interni garantirà, come ha sempre fatto, che chiunque si recherà entro le 23 nei pressi dei seggi potrà comunque votare”. Lo afferma Forza Italia in una nota.