Germania. La base Spd approva la Grosse Koalition: sì al 4° governo con la Merkel

Agenpress – La base Spd ha dato il via libera al referendum alla Grosse Koalition con la Cdu/Csu di Angela Merkel. Il referendum fra gli oltre 463mila iscritti è passato con il 66,02% dei voti. In totale, sono stati 239.604 a votare per il sì e 123.329 a votare no.

Dei 463.723 aventi diritto, hanno votato 378.437 membri, con una partecipazione del 78,39%. Hanno votato “sì” 239.604 membri, mentre i “no” sono stati 123.329.

“Con questo voto abbiamo chiarezza: l’Spd entrerà nel prossimo governo”. Lo ha detto Olaf Scholz, commissario dei socialdemocratici tedeschi, commentando a Berlino il risultato della consultazione della base, che ha votato a favore della Grosse Koalition. Scholz ha sottolineato che l’Spd adesso ha la “forza per governare e portare il paese nella giusta direzione” e “per affrontare il rinnovamento già avviato”. “Non è stata una decisione facile – ha sottolineato Scholz, che ha parlato ai giornalisti senza ostentare particolare soddisfazione -.

C’è stata una discussione trasparente e aperta sul contratto di coalizione, a cui hanno partecipato molti membri. Un dibattito importante e avvincente. Nella discussione siamo cresciuti ancora insieme e questo ci dà la forza di cui abbiamo bisogno per governare, e di portare il paese nella direzione giusta. E ci dà la forza per il processo di rinnovamento già avviato”.

Si tratta di un risultato che di fatto supera le aspettative della vigilia, date le perplessità più volte dimostrate dalla base rispetto a una nuova alleanza con i conservatori: una strategia già provata in passato e alla quale è stato attribuito il crollo elettorale del partito. Il voto spiana definitivamente la strada alla elezione di Angela Merkel alla guida della nuova “GroKo”, in programma il 14 marzo al Bundestag, esorcizzando quindi lo spettro del ritorno alle urne e – ipotesi sempre invisa alla Cancelliera – la extrema ratio di un governo di minoranza.

“Mi congratulo con l’Spd per questo risultato chiaro, e sono lieta di una nuova collaborazione per il benessere del nostro paese”. È quello che ha twittato la Cdu, in nome di Angela Merkel, dopo l’esito del voto della base dei socialdemocratici, favorevole al governo con l’Unione.