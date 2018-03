Strage Cisterna. Luigi Capasso ha lasciato 5 mila euro all’amante

Agepress Luigi Capasso, il carabiniere che si è suicidato dopo che ha sparato alla moglie ferendola gravemente ed ucciso le due figlie ha lasciato una lettera indirizzata alla sua amante. Nella busta con il nome e cognome della donna con cui ha avuto una relazione extraconiugale c’è un assegno da cinquemila euro. E’ quanto emerge dal materiale repertato e sequestrato nella casa del residence Collina dei Pini, dove si è consumata la tragedia.

Come riporta Il Messaggero, il fatto che Capasso avesse tradito la moglie era noto a Cisterna, lei stessa ne aveva parlato con le amiche. Era uno dei motivi della separazione. Oltre a quella per l’amante, il carabiniere ha lasciato una busta diretta al fratello Gennaro. All’interno l’assegno da 10mila euro per i funerali, una lettera alla sorella e al cognato, una ai genitori.

Gli investigatori hanno trovato sul letto della stanza matrimoniale anche un foglio con scritto “non doveva farlo”, riferito alla moglie Antonietta Gargiulo, che lo aveva mandato via di casa e non voleva che vedesse le figlie perché aveva paura del suo essere violento.

La mattina di mercoledì scorso ha sparato alla compagna, Antonietta Gargiulo, nel garage di casa intorno alle 5.30 del mattino mentre la donna stava andando al lavoro. Poi è salito in casa e ha ucciso le due bambine, Alessia e Martina, di 13 e 7 anni. Ma l’assegno per la donna con cui aveva una relazione, scrive il Corriere della Sera, non è l’unico elemento che emerge sulla premeditazione della strage. Il carabiniere, che era stato segnalato dalla moglie alla polizia, ha anche lasciato tre buste destinate al padre, alla madre e al fratello e cinque assegni. Tre per loro, uno per l’amante e gli altro per la sorella e il cognato. Nessun riferimento invece, a differenza di quanto emerso nei giorni scorsi, a soldi lasciati per il funerale della bambine. Per la moglie un biglietto sul letto con poche parole: “Non dovevi farlo”, riferito alla separazione chiesta dalla donna.