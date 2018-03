Usa. Trump pronto a parlare con Kim e minaccia dazi su auto made in Europa

Agenpress – Donald Trump non esclude che presto possa parlare al telefono col leader del regime di Pyongyang Kim Jong-un.

Lo ha detto Trump parlando alla tradizionale cena con i giornalisti del Gridiron Club di Washington. “Al momento stiamo parlando, e un paio di giorni fa hanno chiamato e io ho detto che anche io vorrei, ma debbono prima denuclearizzarsi, devono farlo. Allora potremo incontrarci e vedremo quel che accadrà”.

Dopo aver ribadito che le nuove misure sulle importazioni di acciaio ed alluminio riguarderanno anche Ue e Canada, il presidente americano ha minacciato di colpire le auto europee vendute in America se da Bruxelles arriveranno ritorsioni.

“Se l’Ue vuole ulteriormente aumentare le sue massicce tariffe e barriere commerciali verso le aziende del nostro Paese, noi daremo semplicemente il via a una tassa sulle auto che vengono esportare negli Stati Uniti. Gli Usa – precisa il presidente in un secondo tweet – hanno 800 miliardi di dollari come deficit commerciale a causa delle dei nostri stupidi accordi e delle nostre stupide politiche; posti di lavoro e la ricchezza vanno a finire in altri Paesi che si sono approfittati di noi per anni”.

Da Bruxelles, il presidente della commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha replicato spiegando che la Ue potrebbe considerare di imporre dazi su famosi prodotti americani, compresi “Harley-Davidson, il bourbon ed i blue jeans”. “Noi vorremmo una relazione ragionevole con gli Usa, ma non possiamo semplicemente mettere la testa sotto la sabbia”, ha spiegato. L’Ue penserebbe a tariffe doganali del 25% su circa 3,5 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. Possibile anche un ricorso alla World Trade Organization insieme agli altri Paesi danneggiati e la valutazione di misure di salvaguardia.