Anche Damiano molla Renzi. No a dimissioni a scadenza. Non c’è tempo per rinvii

Agenpress – ” Siamo di fronte a un risultato molto negativo dovuto alle scelte politiche compiute dal gruppo dirigente del Partito Democratico: di questo bisognava prendere atto ed era doveroso compiere un passo indietro”.

Lo ha detto Cesare Damiano, leader dell’area laburista del Partito Democratico. “Renzi, scegliendo di dimettersi, non ha voluto, giustamente, minimizzare la sconfitta elettorale o derubricarla a semplice incidente di percorso”. La sua scelta è giusta, ma quello che non convince è che si tratta di inedite dimissioni ‘a scadenza’, mentre sarebbe necessario pensare da subito a una ricostruzione unitaria e collegiale del Partito Democratico”. Non c’è tempo per rinvii, così come occorrono scelte chiare che non siano affidate a ‘caminetti’ o a reggenti”. “Va convocata rapidamente, alla luce di questa complessa situazione, una Direzione del PD”.