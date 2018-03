Giulia Grillo (M5S): “Oggi ci siamo svegliati in un Paese diverso”

Agenpress. Giulia Grillo (M5S), eletta alla Camera nel collegio di Acireale, è intervenuta allo Speciale elezioni su Radio Cusano Campus.

“Quello del M5S è un risultato incredibile, straordinario dopo anni di duro lavoro abbiamo conquistato la fiducia degli italiani –ha affermato Grillo-. Finalmente l’Italia oggi si sveglia un Paese diverso non più ingessato in vecchi schemi del passato ed è pronto a guardare avanti. In Sicilia i cittadini lo hanno capito bene, hanno visto che cosa ha significato in passato votare il vecchio con personaggi che sono tornati ed hanno imbalsamato la nostra terra, ora i cittadini questa volta hanno voluto cambiare e sanno che con noi questo cambiamento ci sarà.

Siamo la prima forza politica del paese da nord a sud e rappresentativa dell’unità nazionale. Sempre in Sicilia Di Maio ha vinto il suo seggio con il 65% contro Sgarbi che ha fatto una campagna elettorale inenarrabile, ora abbiamo fiducia nell’attività del presidente della Repubblica nei prossimi giorni”.