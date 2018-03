Lombardia. Fontana sarà il nuovo presidente. Grazie a Salvini, ora lavoro con Maroni

Agenpress – A 1028 sezioni scrutinate su 9.227 in Lombardia il candidato presidente di centrodestra Attilio Fontana ha il 52,49% delle preferenze, mentre il suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori si ferma al 27,53, Dario Violi dei 5stelle al 16,23, Onorio Rosati di LeU all’1,79.

“Con Roberto Maroni mi sono sentito anche 10 minuti fa e, al di là passaggio formale che ci sarà fra una ventina di giorni, avremo una serie di incontri per parlare delle questioni principali sul tavolo. Il problema principale che sentono i cittadini è quello del lavoro”, ha detto Fontana in conferenza stampa in via Bellerio. Fontana ha anche ringraziato il segretario della Lega, Matteo Salvini, al quale ha attribuito un effetto “traino”. “Il merito maggiore” del distacco con Giorgio Gori è “della Lega e di Salvini”.

“Non posso che ribadire che ho commesso un errore e ho ripetutamente chiesto di scusarmi”, ha aggiunto ancora nuovamente interpellato sulla sua frase sulla “razza bianca”. A chi gli chiedeva se da governatore avrà rapporti anche con realtà politiche di estrema destra, Fontana ha replicato: “Ci saranno rapporti con i membri della maggioranza ma anche con molti membri dell’opposizione con i quali ho già interloquito”.

Telefonata di Giorgio Gori per complimentarsi per la vittoria di quest’ultimo alle elezioni Regionali in Lombardia. La telefonata “cordiale” è avvenuta al termine della conferenza stampa.