Berlusconi. Felice per Salvini, ma io regista e garante della compatezza del centrodestra

Agenpress . “La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo deve essere determinante per ricevere l’incarico di governo. Sono felice per Matteo Salvini, sono felice per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo regioni importanti. Confermo nel rispetto verso gli alleati e dei patti intercorsi rimango il leader di Fi, sarò il regista del centrodestra e il garante della compattezza della coalizione”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un messaggio.

“Insieme abbiamo contribuito alla costruzione della coalizione del centrodestra e alla sua vittoria quanto al risultato di Forza Italia sarebbe stato assai diverso se non mi avessero impedito di concorrere come candidato a pieno titolo”.

“Purtroppo molti elettori hanno creduto a coloro che hanno promesso infondatamente il cosiddetto reddito di cittadinanza si accorgeranno presto di essersi illusi. E’ solo con una vera rivoluzione fiscale come la flat tax, sviluppando l’economia e con maggiori entrare per lo Stato si possono garantire nuove opportunità di lavoro ai giovani ed una vecchiaia dignitosa e serena a chi ha lavorato una vita”, ha aggiunto ancora.

Mercoledì 14 marzo alle ore 16 Silvio Berlusconi riunirà i parlamentari di Forza Italia eletti alla Camera e al Senato. L’incontro si terrà nella sala della Regina a Montecitorio. Al centro dell’incontro – fanno sapere da Fi – l’illustrazione della linea politica del movimento per la nuova legislatura.