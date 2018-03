Elezioni 2018. Prof. Pombeni: “Il Paese ha voglia di cambiare la sua classe dirigente”

Agenpress. “Questa è veramente la Terza Repubblica”. Così Paolo Pombeni, uno dei più autorevoli studiosi della politica italiana commenta l’esito del voto del 4 marzo.

“Il dato complessivo che emerge – spiega – è quello di un Paese che ha voglia di cambiare la sua classe dirigente. Non a caso i due partiti che hanno vinto, il Movimento 5 Stelle e la Lega, sono fuori dalle filiere tradizionali. Questa voglia di cambiare è così forte che si è disposti anche a correre il rischio di qualche avventura”.

“A meno di colpi di scena imprevedibili, mi pare che si possano considerare due ipotesi di fondo: quella di un governo di minoranza oppure, lo si chiami come si vuole, quella di un governo di tregua. Nel primo caso si tratterebbe di un governo della coalizione con il maggiore numero dei voti, il centro-destra, che in nome dell’esigenza di non lasciare il Paese senza un governo potrebbe avere l’appoggio esterno momentaneo di un altro partito. E realisticamente non potrebbe che essere il Pd. Il quale, però, porrebbe delle condizioni: per esempio, che non sia Salvini a guidare l’esecutivo e che quest’ultimo non abbia una colorazione politica troppo forte. Forse anche intorno ai Cinquestelle, in quanto primo partito, potrebbe nascere un governo di minoranza e anche in questo caso l’interlocutore non potrebbe che essere il Pd – conclude il prof. Pombeni “.