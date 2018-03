Emiliano. Il PD dica se sosterrà il governo del M5S. Gori. Nessuna stampella, staremo all’opposizione

Agenpress – “Il paese non ha possibilità di attendere lunghe trattative, si deve sapere subito che il Pd sosterrà lo sforzo di governo del M5S, augurandoci che il presidente delle Repubblica, incoraggiato da una disponibilità da parte nostra, possa pensare che sia il M5S il partito che ha maggiori probabilità di comporre un governo. E di cominciare il governo del Paese”.

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, parlando con i giornalisti oggi a margine di un incontro.

“Tutto questo è chiaro a tutti gli italiani, spero sia chiaro anche alla classe dirigente che a Roma vedo invece continua a muoversi in modo confuso. Questo ovviamente mi addolora in modo particolare”.

Di diverso parere Giorgio Gori, candidato del centrosinistra alla presidenza della Lombardia. “La vittoria di 5Stelle e Lega è netta. Non so se ne nascerà un governo, so però che il Pd deve stare all’opposizione. Nessuna stampella. Chi si è fidato degli slogan di Di Maio e Salvini li deve vedere all’opera e rendersi conto. Noi intanto lavoriamo per il futuro”.