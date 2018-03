Il M5S incassa i voti che perde il PD, offrendosi agli elettori come una sinistra più vera

Agenpress – “Il M5S si è posto come come concorrente del Pd, offrendosi agli elettori di questa parte politica come una sinistra più “vera” di quella incarnata da un leader come Renzi che su molte posizioni ha assunto posizioni di rottura con la tradizione di sinistra”.

E’ quanto afferma Rinaldo Vignati, dell’Istituto Cattaneo che ha analizzato i voti di vari collegi d’Italia.

Pertanto i voti che perde il Pd vanno al M5S che continua la sua opera di erosione su questo elettorato cominciata anni fa. Anche la Lega, però, ha la capacità di erodere l’elettorato del Pd, come pure di conquistare, nelle città del centro-nord, voti del Movimento 5 Stelle. La composizione dell’elettorato Pd si è ridotta in termini quantitativi, ma è anche cambiata in termini qualitativi: oltre ad aver perso verso Liberi e Uguali ha confermato quell’elettorato (già conquistato alle europee del 2014) che nel 2013 aveva votato Scelta Civica.