Marchionne. Salvini e Di Maio non mi spaventano. Diminuiremo dipendenza da diesel

Agenpress – “Salvini e Di Maio non li conosco, non mi spaventano. Paura del M5S? Ne abbiamo passate di peggio”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne durante la conferenza stampa al Salone dell’Auto di Ginevra.

Ho grande fiducia nel futuro del Paese, credo che ce la farà. Troveremo la strada per andare avanti. Mattarella ha un grande lavoro da fare. Sostituire il mio giudizio al suo sarebbe una grande calcolata.

“La macchina continua a funzionare. Il Governo Gentiloni rimane in carica finché non viene nominato il prossimo. Zero preoccupazioni”, ha risposto Marchionne a chi gli chiedeva se tema un periodo di vuoto alla guida del Paese. L’amministratore delegato di Fca non ha invece risposto alla domanda se preferirebbe un’alleanza del Movimento 5 Stelle con il centrosinistra o il centrodestra. “Non lo so, non è nostro compito valutare queste scelte”.

“Visto che c’è lo scandalo dieselgate, le vendite diminuiscono in Europa. I costi saranno troppo alto per mantenere questa produzione. Diminuiremo la dipendenza da questo settore nel futuro non abbiamo scelta”, ha aggiunto. “Se il diesel rimarrà lo dirà il mercato. Noi non abbiamo la forza di invertire questa tendenza”.

“Le 3.000 persone occupate nel diesel in Italia verranno riutilizzate nel sistema industriale di Fca”, ha aggiunto.

Sui dazi acciaio “potremmo assorbire eventuali dazi acciaio nel 2018. Non sono allarmista, dobbiamo essere cauti e lavorare con l’amministrazione americana”.

“Sembra che ci sia un documento della Ue che imporrebbe dei dazi, secondo me non è sano. La gente non ha ancora capito che il presidente Trump sta cercando di difendere gli Stati Uniti da quelle che considerava ingiustizie commerciali”, ha detto Marchionne. “Non si può reagire a ogni provocazione, serve una riflessione più ampia. Dobbiamo aspettare che il frastuono cessi e affrontare il problema in modo intelligente”.

Gli eventuali dazi di Donald Trump potrebbero pesare per 200 milioni di dollari all’anno per la Ferrari, stima Marchionne. “Se venissero imposti inciderebbero su Ferrari, sarebbe un peccato. Spero di no. Gestiremmo anche questo”.

Ferrari supererà con il nuovo piano la soglia delle 10.000 auto vendute all’anno, compreso il suv.

“L’interesse dei cinesi è ovvio. Non parlo di Geely e Volvo, ma è normale che si cerchino alleanze per ridurre i costi di produzione. In che modo avverrà non lo so. Abbiamo visto varie cose che avvengono nel mercato. Io non sono così negativo sulle prospettive degli investitori cinesi. Oltre a Milan e Inter entreranno sul mercato e avranno un ruolo non marginale”.