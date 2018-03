Mezzogiorno. Labriola (FI): fuori dal pantano solo con governo di centrodestra

Agenpress. “L’Italia potrà rimettersi in moto solo nel momento in cui il Sud, sino ad oggi depredato e mortificato dal centrosinistra, tornerà a rappresentare una risorsa e non un problema per il sistema economico nazionale.

Il centrodestra, Forza Italia in testa, ha presentato in campagna elettorale un programma basato sulla concretezza e sulla programmazione, che ci impegniamo a mettere in atto quanto prima. Riduzione delle tasse per cittadini e imprese, implementazione infrastrutturale (a partire dalla velocizzazione della rete ferroviaria), sostegno a chi investe e crea occupazione, a chi decide di rimanere al Sud nonostante le possibilità estere: noi ripartiremo da qui, affrontando con determinazione nodi come l’immigrazione clandestina e la sicurezza delle città e dei territori.

Meno degrado, più attenzione a chi é rimasto indietro, meno burocrazia più sogni che diventano realtà. Il centrodestra é pronto a far cambiare volto al Paese, proprio a partire dal Sud”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.