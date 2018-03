Orlando (PD). Renzi si deve dimettere. No alleanze con Lega, FI e M5S

Agenpress – “Non è che Renzi si può dimettere dopo la formazione del governo. Mi aspetto che si dimetta. E’ quello che dice lo statuto”. Lo dice Andrea Orlando del Pd a Porta a Porta. “Non c’è bisogno di alcuna sfiducia. Renzi si è dimesso. Abbiamo chiesto chiarezza rispetto agli effetti delle dimissioni”.

“Non credo – sostiene Orlando riferendosi all’atteggiamento assunto da Renzi dopo il voto – sia una cosa che stia in piedi. C’è un problema di legittimazione per chi deve interloquire. O uno si dimette o si deve trovare un altro assetto. Le cose si stanno incanalando in una qualche forma di reggenza o di gestione collegiale anche delle trattative con le altre forze politiche”.

“Non possiamo fare alleanze con Lega e Fi perché abbiamo programmi incompatibili” così come è anche “con il M5S. L’alleanza non si fa non perché ci hanno offeso ma il punto è la incompatibilità sulle questioni chiave. Non ci sono le condizioni politico-programmatiche”.