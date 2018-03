Strage Cisterna. Venerdì i funerali di Alessia e Martina. Alla mamma non viene detto ancora nulla

Agenpress – Sono stati fissati per venerdì prossimo i funerali di Alessia e Martina, 13 e 7 anni, uccise il 28 febbraio scorso dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, nel loro appartamento a Cisterna. le esequie saranno celebrate alle 11 nella chiesa san Valentino, poco lontano dal residence di via Collina dei Pini. Pochi giorni fa, il 2 marzo, saltarono i funerali in chiesa per Capasso che dopo aver ferito gravemente la moglie ed ucciso le figlie si era suicidato dopo essersi barricato per ore nel loro appartamento. Per volontà della famiglia, la salma di Capasso era stata benedetta nel cimitero di Poggioreale.

Dopo la strage, era emerso dalle indagini la premeditazione di Luigi Capasso che aveva predisposto precise disposizioni per vendere la casa, chiudere le utenze e dividere i soldi che gli erano rimasti tra i parenti. Avrebbe lasciato anche un assegno di 10mila euro destinato al pagamento dei funerali per se stesso, la moglie e le figlie. E un altro assegno di 5 mila euro all’amante.

Migliorano intanto le condizioni di Antonietta, non è più sedata ed è ricoverata nella terapia intensiva del San Camillo di Roma, non le è stato ancora comunicato della morte delle figlie. Era stata sottoposta nei giorni scorsi ad un intervento alla mascella sinistra, colpita da un proiettile. Ha ferite all’addome, alla guancia e alla zona cervicale.