Lazio. Zicchieri (Lega): “Numeri clamorosi che meritano di essere evidenziati”

Agenpress. Il coordinatore regionale della Lega per Salvini premier e neo deputato Francesco Zicchieri sottolinea i risultati raggiunti dalla Lega nell’election day di domenica.

Numeri clamorosi che meritano di essere evidenziati. “In meno di un anno abbiamo creato i presupposti di una vittoria incredibile -afferma Francesco Zicchieri- ho assunto l’incarico nel marzo 2017 e sapevo che avevamo davanti scadenze importanti. Lavorando sul territorio siamo riusciti a creare un gruppo solido, motivato e competente. I frutti si sono visti in queste elezioni.

Siamo andati in doppia cifra a Roma, sfiorando l’11 per cento nei collegi 4 e 5 alla Camera, Collatino e Torre Angela, che comprendono i tre municipi di Roma est, dove alle ultime comunali il Carroccio oscillava tra il 2 il 3 per cento. Superiamo il 10 nel collegio Tuscolano, come pure al Gianicolense (alle comunali tra il 2,56 del municipio 12 e il 3,11 dell’Aurelio). E ancora siamo andati oltre il 12 a Primavalle.

A Latina e Frosinone siamo ben oltre il 15% come del resto pure a Viterbo. Tutto questo in appena 12 mesi. Non credo vi siano altri precedenti. Ringrazio chi ha lavorato per raggiungere queste percentuali fino a poco tempo fa impensabili”. La Lega sarà rappresentata da diversi esponenti nelle istituzioni, sia in Parlamento che in Regione. “Guarderemo agli interessi di un territorio vasto che merita di essere rilanciato. Soprattutto sul piano economico -evidenzia il coordinatore regionale della Lega- con meno tasse e burocrazia potremo dare ossigeno a chi vuol fare impresa.

Da parte nostra c’è la volontà di difendere la voglia di aggregazione delle aziende locali, che, consapevoli delle necessità del momento e nonostante grandi difficoltà riescono ad essere competitivi e ad ottimizzare i costi, anche soltanto attraverso i brand del made in Italy.

A loro va il nostro sostegno incondizionato. Nei prossimi anni tuteleremo gli interessi della piccola e media impresa locale. Prioritario è anche il tema della sicurezza. Proprio grazie alla tenacia della Lega e dei suoi parlamentari nella scorsa legislatura siamo riusciti ad evitare che andasse in porto la riforma dello Ius soli e assicuriamo i cittadini sul fatto che proseguiremo questa battaglia, impegnandoci fin da ora a garantire uno stop all’ingresso incontrollato di immigrati clandestini.

Penso che nei prossimi cinque anni con un governo guidato da Matteo Salvini si avrà la possibilità di diventare un Paese efficiente, moderno e federale”.