8 marzo. Labriola (FI). Servono lotta alla violenza e pari opportunità vere

Agenpress – “Rispettare la donna significa battersi ogni giorno dell’anno contro ogni possibile forma di violenza e discriminazione, contro un’emergenza tutt’altro che superata, come è evidenziato dal susseguirsi di drammatici fatti di cronaca e da inquietanti dati statistici. Educare al rispetto e tutelare chi è vittima di violenza di qualsivoglia tipo (siano queste perpetrate in famiglia o sul posto di lavoro) è elemento imprescindibile per giungere ad una società capace di garantire giustizia e pari opportunità”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia.

“E’ inaccettabile che essere donna significhi quasi sempre avere salari più bassi e rare possibilità di fare carriera – prosegue l’esponente azzurra –. Il fatto che nel nostro Paese solo il 22 per cento dei manager sia di sesso femminile la dice lunga su quanto discriminare le donne sia la regola. Così come è devastante pensare che la casa, la famiglia, siano il luogo in cui mamme, mogli e figlie siano spesso vittime di prepotenza e abusi. Il Paese deve cambiare strada, deve farlo dall’alto, con leggi ad hoc a tutela ad esempio di chi sporge denuncia, e deve farlo dal basso, con un processo di trasformazione culturale, di sensibilizzazione, informazione e formazione. Il centrodestra, e l’impegno delle donne di Forza Italia anche nella precedente legislatura dai banchi dell’opposizione ne è la prova, è determinato ad affrontare e curare un male non più tollerabile”.