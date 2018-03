Puglia. Tutti in fila per il reddito di cittadinanza. “Cittadini ammaliati da spot elettorali”

Agenpress – “A noi sindaci piacerebbe poter comunicare ai cittadini che il problema della disoccupazione è risolto e che per tutti quelli che non hanno lavoro c’è un Reddito di Cittadinanza, ma credo che i cittadini siano stati ammaliati da spot elettorali”.

Così il sindaco di Giovinazzo, in provincia di Bari, Tommaso Depalma (lista civica), commenta quello la notizia delle numerose persone che si sono presentate agli sportelli dei Caf nel suo Comune per chiedere i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza “visto che ha vinto il M5s alle elezioni”.

“Già da lunedì – racconta – dietro la porta dell’assessore ai Servizi Sociali di Giovinazzo Michele Sollecito c’erano persone in fila per chiedere spiegazioni sul Reddito di Cittadinanza promesso dal M5s in caso di vittoria. La vittoria c’è stata, netta e inconfutabile, ma per il Reddito di Cittadinanza la vedo dura”.