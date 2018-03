17 e 18 marzo – Superdog alla Quattrozampe. In Fiera di Roma per salvarci dagli alieni

Agenpress. Gli alieni stanno attaccando Roma. Sabato 17 e domenica 18 marzo sbarcheranno nell’area “Superdog vs Alien” di My Pet’s Hero, alla Quattrozampe in fiera. My Pet’s Hero chiama a raccolta tutti i Supereroi a 6 zampe: cani e umani uniti per fermare gli alieni!

La community di My Pet’s Hero è convinta che i nostri cani siano unici. Sono i nostri supereroi. Per questo solo loro, accompagnati dai loro proprietari, potranno fermare gli alieni.

Come? Partecipando all’evento SuperDog vs alien che si terrà all’interno dell’area dedicata, durante i due giorni della Quattrozampe in fiera.

Un divertente gioco adatto a tutti i cani, nel quale i due zampe avranno un ruolo molto importante: prendere bene la mira e colpire gli alieni, con “armi” speciali.

In palio, la grandissima soddisfazione di aver salvato la Terra, ma soprattutto di aver collaborato con il nostro migliore amico ed esserci divertiti insieme a lui e tanti gadget utili ai nostri 4 zampe.

Sabato 17 e Domenica 18 marzo 2018 (dalle ore 10.00), nell’area SuperDog vs alien, My Pet’s Hero ti aspetta per fermare gli alieni e mostrare al mondo quanto è super il tuo migliore amico.

Diventa il protagonista di questa avventura! Salva Roma dall’invasione aliena!

Info e pre-iscrizioni su www.superdogvsalien.it

Questa è la prima tappa del 2018 dove i Superdog di My Pet’s Hero potranno mostrare al mondo i loro super poteri, seguirà la tappa del 15 aprile al Monferrato Dog Show, e a grande richiesta i Supergiochi a 6 zampe al centro cinofilo Scodinzolami di Milano e altre 2 date dopo l’estate alla Quattrozampe in fiera di Milano (ottobre) e Padova (novembre)

Qui tutte le date dei nostri eventi su Facebook