Animali nei circhi. Giovanardi: massimi esperti mondiali sbugiardano associazioni animaliste

Agenpress – E’ davvero sconvolgente l’accusa alle associazioni animaliste, avanzata oggi al Senato della Repubblica dai prof. Ted Friend e Marthe Kiley- Worthington di aver manipolato e distorto i loro studi sul benessere animale nei circhi.

I massimi studiosi mondiali della materia hanno così categoricamente smentito le tesi bugiarde degli animalisti, confermando che i loro studi hanno portato ad argomentare che il benessere degli animali nei circhi è pienamente tutelato, specialmente in paesi come l’Italia, che ha una normativa avanzatissima in materia.

In sostanza il Parlamento, che ha recentemente votato per il superamento degli animali nei circhi, è stato imbrogliato da una overdose di fake news senza nessuna base scientifica: sfidiamo pertanto le associazioni animaliste ad un confronto basato su dati certi e non su pregiudizi ideologici.