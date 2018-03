Cisterna. Lutto cittadino per l’addio a Alessia e Martina, senza la mamma ricoverata

Agenpress – Palloncini bianchi e rosa fuori la chiesa a Cisterna di Latina dove sono iniziati i funerali di Alessia e Martina, le due sorelle di 8 e 14 anni uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso, che poi si è suicidato. L’uomo prima di uccidere le figlie aveva sparato alla moglie, Antonietta Gargiulo, che si trova ancora ricoverata al San Camillo di Roma e che solo ieri ha saputo della morte delle figlie. Tanti i compagni di scuola di Alessia e Martina che indossano una maglietta con un cuore per ricordare le due sorelle.

Ieri Antonietta ha saputo della morte delle figlie. Proprio in queste ore familiari e psicologi hanno parlato con lei e le hanno detto quanto accaduto il 28 febbraio scorso. La donna, ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, non ricordava nulla, né di essere stata ferita dal marito, né di averlo visto salire con la pistola in casa, dove Alessia e Martina stavano dormendo.

Ora inizierà un percorso con gli psicologi per sostenere il dolore. Le sue condizioni, per quanto migliorino di giorno in giorno, non le hanno permesso oggi di assistere ai funerali.