Milano Digital Week 2018: Aruba offrirà l’attivazione gratuita di SPID a tutti i cittadini

4 postazioni disponibili a Milano per attivare gratuitamente Aruba ID, lo SPID di Aruba, il 15 ed il 16 marzo

Agenpress. Aruba S.p.A. leader nei servizi di web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, parteciperà alla Milano Digital Week (15 – 18 Marzo), l’evento nato per coinvolgere tutte quelle realtà che stanno trasformando il lavoro, il tempo libero, la formazione e le dinamiche della progettazione e della produzione dei business attraverso canali e processi digitali.

Aruba presenzierà agli eventi della “settimana digitale” che coinvolgeranno Milano, con l’obiettivo di proporre il servizio Aruba ID, lo SPID – Sistema pubblico di identità digitale – di Aruba.

Aruba prenderà parte allo “SPID TOUR”, un’iniziativa in cui tutti i cittadini potranno attivare il servizio SPID, in tempo reale e con l’assistenza di un operatore, presso alcune delegazioni anagrafiche dei municipi della città. Nel dettaglio, le postazioni saranno:

il 15 marzo dalle 8:30 alle 15:30 presso Piazzale Accursio e in via Padova;

il 16 marzo dalle 8:30 alle 15:30 in via Larga e in via Padova.

Questo permetterà agli esperti del team Aruba di incontrare direttamente i cittadini e fornire tutte le informazioni sul servizio Aruba ID e i suoi vantaggi: avere un’unica credenziale per accedere ai numerosi servizi online della PA, senza doverne usare diverse – una per ogni servizio – è ormai un’esigenza molto sentita.

A livello nazionale, le attivazioni di SPID continuano a crescere e ad oggi superano quota 2 milioni, con 4.371 servizi abilitati in tutta Italia. I servizi attualmente accessibili con SPID sono numerosi e di grande utilità, sia per i privati cittadini che per le imprese e i professinisti. Per citarne alcuni a titolo esemplificativo: servizi INPS per dipendenti pubblici e privati, servizi scolastici per l’iscrizione ai nidi, alle scuole, alle mense e ai servizi di trasporto scolastico, servizi universitari per studenti e docenti, servizi anagrafici e di residenza, servizi per la gestione delle pratiche INAIL, accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, servizi di presentazione di pratiche edilizie, cambio del medico curante, servizio di Fatturazione Elettronica, SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive e, ancora, i servizi del Registro delle Imprese, del Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro, il Cassetto Digitale dell’imprenditore e molti altri.

Aruba, inoltre, è l’unico Identity Provider a fornire – oltre alle credenziali di Livello 1 e 2 – anche le credenziali di autenticazione di terzo livello – L3, il massimo livello di sicurezza richiesto dai servizi che trattano dati sensibili.