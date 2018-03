Nuova acquisizione per Necci Hotels

Agenpress. Sottoscritto da Hotel Management srl , società del gruppo Necci Hotels , contratto di locazione per una residenza che aprirà i battenti nel mesi di Maggio 2018 che si andrà ad aggiungere al portafoglio delle proprietà dirette del gruppo, l’immobile è ubicata nei pressi di Via Cernaia non lontano da Via Montebello dove sono in corso i lavori per l’apertura del progetto Montebello.

Eravamo da qualche tempo sulle tracce di un immobile che corrispondesse per target potenziale al progetto in corso di Via Montebello dove far sorgere economie di scala anche a livello distributivo, la locazione sottoscritta afferma Roberto Necci Chairman del gruppo aumenta le gestioni dirette del gruppo, stiamo prediligendo immobili immediatamente riconvertibili e con contratti di locazione lunghi che ci possano permettere politiche di lungo periodo, presumo che Via Cernaia e Via Montebello apriranno simultaneamente, posso anticipare che saranno contraddistinti da un unico brand che presto verrà presentato al mercato.