Candidature segreteria Pd, parlano Chiamparino, Zingaretti, Emiliano e Bonaccini

Agenpress. Dopo le elezioni politiche e le dimissioni da segretario del PD Matteo Renzi, si apre la discussione su contenuti e candidature alla guida del partito. E alcuni presidenti di regione si sono detti pronti ad una maggiore assunzione di responsabilità.

“Candidarmi a segretario? Perché no? Io una mano la posso dare”. Così Sergio Chiamparino, presidente della regione Piemonte: “dobbiamo decidere insieme che posizione prendere. Non ci dobbiamo sottrarre dalle responsabilità ma non dobbiamo neanche andare a togliere le castagne dal fuoco agli altri”, Chiamparino aggiunge: “sono i vincitori che devono fare una proposta. Poi valuteremo”, e sulle decisioni in merito al futuro del partito è “giusto far pronunciare la base”. La ricetta – precisa Chiamparino – è di “ripartire da una idea di sinistra riformista e popolare”.

Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, non vuole parlare “in questa fase” di candidature individuali, in quanto si deve passare ad “una visione più ampia e collettiva del partito, che non necessita della mia candidatura. Ovviamente non ho certo paura di farlo, ma neanche me l’ha prescritto il medico”.

“Io ci sarò – afferma il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti – Anche alle primarie, non escludo nulla”. sostenendo il modello “Ulivo” e auspicando un congresso “aperto e unitario” il cui tema dovrebbe essere ‘l’articolo 3 della Costituzione’. ‘La mia parola – dichiara Zingaretti – è rigenerazione: non solo del Pd, ma di tutta la sinistra”. E sulle prospettive di Governo, Zingaretti precisa che bisogna “stare all’opposizione. Non siamo stati noi a deciderlo, ma gli elettori”.

Disponibile anche il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che in un’intervista al “il Resto del Carlino” del 7 marzo, a domanda sul tema risponde: “Io penso a governare una regione di 4,5 milioni di abitanti e un bilancio da 12 miliardi di euro. Però se c’è da mettere insieme una squadra per il futuro del PD, e c’è bisogno anche del mio contributo, questo non mancherà”.