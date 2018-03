Carceri, continue le aggressioni ai poliziotti penitenziari. Sappe: “Ministero della Giustizia inerte”

Agenpress. Sono numerosissimi e continui gli eventi critici nelle carceri italiane che vedono soccombere appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria ed il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo della Categoria, accusa di inerzia e indifferenza il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

“Ogni giorno contiamo molti eventi critici nelle carceri, dal Nord al Sud isole comprese, nei quali spesso i poliziotti penitenziari vengono aggrediti e restano feriti o contusi. Ogni giorno denunciamo questa assurda e ingiustificata violenza, ma Ministero della Giustizia e Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria stanno a guardare, senza adottare alcun provvedimento. E allora noi, primo Sindacato della Polizia Penitenziaria, diciamo basta! Proclamiamo da subito lo stato di agitazione dei poliziotti e, in attesa di organizzare una imponente manifestazione a Roma, interrompiamo ogni rapporto con il DAP, disertando le prossime riunioni ministeriali”, tuona il Segretario Generale del SAPPE Donato Capece.

“La situazione si è notevolmente aggravata nelle carceri, nella totale inerzia di Ministero della Giustizia e Dap”, denuncia. “I numeri riferiti agli eventi critici avvenuti tra le sbarre nell’interno anno 2017 sono inquietanti: 9.510 atti di autolesionismo (rispetto a quelli dell’anno 2016, già numerosi: 8.586), 1.135 tentati suicidi (nel 2016 furono 1.011), 7.446 colluttazioni (che erano 6.552 l’anno prima) e 1.175 ferimenti (949 nel 2016). E la cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario ‘aperto’, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia Penitenziaria”.

Per il SAPPE “lasciare le celle aperte più di 8 ore al giorno senza far fare nulla ai detenuti – lavorare, studiare, essere impegnati in una qualsiasi attività – è controproducente perché lascia i detenuti nell’apatia: non riconoscerlo vuol dire essere demagoghi ed ipocriti”.

Per questi motivi “il SAPPE organizzerà a breve una manifestazione di protesta degli Agenti di Polizia Penitenziaria a Roma. Noi continuiamo ad essere offesi, feriti, colpiti, ad essere oggetto di lanci di feci ed urine da una parte di detenuti allergici all’ordine ed alla sicurezza e l’Amministrazione Penitenziaria pensa di ridurre gli organici dei Reparti di Polizia con una logica ministeriale e burocrate al di fuori della realtà! Basta! Non parteciperemo più agli incontri sindacali al Dap se non si adotteranno concreti provvedimenti a tutela delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Ma il SAPPE mette sotto accusa anche il Ministero della Giustizia: “I dati ci confermano che le aggressioni, i ferimenti, le colluttazioni – che spessissimo vedono soccombere anche gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, sempre più contusi e feriti da una parte di popolazione detenuta prepotente e destabilizzante – sono sintomo di una situazione allarmante, per risolvere la quale servono provvedimenti di tutela per gli Agenti e di sicurezza per le strutture carcerarie e certo non leggi che allarghino le maglie della sicurezza penitenziaria. Per questo ci vorrebbero interventi concreti: che sono tutt’altra cosa rispetto alla scellerata ipotesi di riforma penitenziaria, che sarebbe l’ennesimo provvedimento svuota carceri e di disintegrazione del concetto stesso di certezza della pena, favorendo l’impunità persino ai delinquenti più incalliti e pericolosi”.