Direzione Sinistra Italiana respinge dimissioni Fratoianni. Risultato deludente di Liberi e Uguali

Agenpress – La Direzione Nazionale di Sinistra Italiana ha respinto le dimissioni di Nicola Fratoianni dal ruolo di segretario nazionale. La decisione è stata assunta al termine dei lavori della Direzione Nazionale di Sinistra Italiana dedicata alle valutazioni sul risultato delle elezioni politiche e sugli sviluppi dell’iniziativa a sinistra. Nelle prossime settimane si riunirà l’Assemblea Nazionale di SI che proseguirà il confronto e l’analisi sulla situazione politica che si è venuta a creare, mantenendo il proprio impegno nel contribuire alla costruzione del progetto politico di Liberi e Uguali”, rende noto SI.

“Oggi riuniamo la direzione nazionale di Sinistra Italiana perché siamo un partito che esiste, ma questo non vuol dire in alcun modo il voler determinare un processo di scomposizione del progetto politico di Leu, anzi è necessario andare avanti nella costruzione di Liberi e Uguali, anzi nella costruzione di qualcosa di ancora più largo a partire dal perimetro di Liberi e Uguali”, aveva detto Fratoianni parlando con i cronisti prima dell’inizio della Direzione nazionale del partito.

“Bisogna discutere, vedere cosa non ha funzionato, provando a cambiare passo, provando a farlo sul terreno dei contenuti e della necessaria discontinuità che forse non è stata sufficientemente avvertita, del modo con cui è stato rappresentato, riconosciuto, raccontato il progetto di Leu. Il fatto che ne discutiamo oggi nella riunione della direzione di SI non è in nessun modo il segno di far fare un passo indietro o di tornare ognuno a casa propria”.

“È evidente che il risultato di Liberi e Uguali di una settimana fa è stato deludente, oggi discuteremo di questo. Il bivio che abbiamo davanti è provare ad ascoltare la domanda di cambiamento che è venuta dal Paese e provare a misurarsi sul merito e sui contenuti”, aveva aggiunto.

“Noi non discutiamo con la destra non potremmo nemmeno lontanamente farlo. Questo non vuol dire appoggiare un governo M5S, crediamo sia giusto confrontarsi facendo partire una agenda precisa, è necessario provare a misurarsi sugli F35, sul lavoro, il precariato, la scuola. Credo che rifiutare il confronto a prescindere, sarebbe un errore. Vogliamo vedere le proposte, siamo pronti a discutere”.

Sulle proprie dimissioni, Fratoianni ha chiarito di ritenere “doveroso che, quando un risultato è molto negativo, chi ha guidato un’esperienza e ne ha portato la maggiore responsabilità ha il dovere di presentarsi davanti alla propria comunità rimettendo il mandato. Ora la direzione nazionale deciderà se accogliere o meno le dimissioni che ho presentato insieme a tutta la segreteria nazionale, decideremo insieme. Così si fa, perché è un gesto di serietà”.

“Certo che c’è interesse per quello che sta accadendo nel Partito Democratico, come è giusto ogni volta che si producono elementi di dinamismo, di novità, di discontinuità, ma penso che non ci siano scorciatoie. Se qualcuno pensa sia giunto il tempo per la ricostruzione di alleanze, di assi privilegiati, di campi, di centrosinistra credo che oggi faccia un errore. Si tratta prima di capire fino in fondo cosa è successo nel Paese, perché quando l’onda arriva così forte e così alta significa che qualcuno si è separato dal proprio elettorato”.