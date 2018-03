Pomezia. Il sindaco Fabio Fucci si ricandida con una lista civica non il M5S

Agenpress – “Ho scelto di ricandidarmi alle prossime elezioni comunali con una lista civica, Essere Pomezia. #EsserePomezia

Ho scelto di ricandidarmi perché per cinque anni ho lavorato per salvare la nostra città dal fallimento, per renderla più bella e più pulita, per garantire servizi a tutti, in particolare alle fasce più deboli della popolazione”.

Lo annuncia su facebook il sindaco di Pomezia Fabio Fucci.

“Ho scelto di ricandidarmi perché amo questa città e mi sento parte di una grande comunità di persone che non si sono arrese al degrado, al clientelismo, alla cattiva politica, e ci hanno creduto, hanno creduto in me, nelle mie competenze e nel mio operato.