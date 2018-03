Aidaa: taglia di 5.000 euro per i gatti bruciati e impiccati in un parco di Poggio Moiano (RI)

Agenpress. Scatta la taglia offerta dall’Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente) per trovare i colpevoli dell’uccisione e dell’impiccagione dei due gatti di Poggio Moiano in provincia di Rieti.

I gatti uccisi, e poi fatti ritrovare bruciati ed impiccati in un parco del piccolo paese secondo le voci circolanti potrebbero essere stati uccisi e bruciati in due tempi diversi, ma il gesto in quanto tale è criminale e i colpevoli meritano di essere individuati e severamente puniti anche qualora si trattasse di ragazzini.

La taglia offerta sarà pagata a chiunque permetta di individuare, e condannare in via definitiva i responsabili di questo gesto vergognoso. Ovviamente non saranno accettate segnalazioni anonime e tutte le segnalazioni dovranno essere seguite da denuncia da sporgere presso la locale stazione dei carabinieri.