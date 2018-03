Orfini (PD). Domani lettera dimissioni Renzi. Presidenze Camere vadano a M5S-Lega

Agenpress – Matteo Renzi “si è dimesso, ho la lettera. Dal 5 marzo, dal giorno delle dimissioni e prima della conferenza stampa, ho la lettera di dimissioni che domani leggerò in direzione. E’ una lettera molto semplice in cui si prende atto del risultato, si annunciano le dimissioni e si invita a procedere con gli adempimenti da statuto, con la convocazione dell’assemblea”. Lo dice il presidente del Pd Matteo Orfini a “1/2 ora in più”.

“Abbiamo condiviso la decisione” delle dimissioni di Matteo Renzi e “ci consideriamo tutti dimissionari con lui. Se si fa il congresso evidentemente un gruppo dirigente è dimissionario”, ha aggiunto.

“La distinzione tra renzismo e antirenzismo non ha molto senso, non ce la possiamo cavare dando tutte le responsabilità a lui. Abbiamo bisogno di riflettere sugli errori ma anche rivendicare con orgoglio quanto di buono abbiamo fatto. Non penso che il Pd possa ricostruirsi prescindendo dal contributo anche di Matteo Renzi”.

“Chi ha avuto responsabilità nel partito e chi ha fatto il ministro in questi cinque anni ha il suo pezzo di responsabilità”, aggiunge. “Chi oggi fa abiure e damnatio memoriae lo fa solo per cancellare le proprie responsabilità che sono minori da quelle di altri ma ci sono”.

“Cosa dire al presidente della Repubblica lo discuteremo domani. Io sono dell’idea che quando si perde si sta all’opposizione. Stiamo all’opposizione, poi useremo il peso che abbiamo in Parlamento per far passare i singoli provvedimenti. Ma l’accordo con i cinque stelle non esiste in natura”., ha detto ancora.

“Io penso che qualora dovessimo decidere di sostenere un governo guidato dai Cinque stelle o insieme ai Cinque stelle, sarebbe la fine del Partito democratico”.

Le presidenze delle Camere a M5s e Lega? “Mi pare sia quello di cui si discute e lo ritengo anche legittimo visto che hanno vinto le elezioni. Non mi sembra ci siano le condizioni per cui la presidenza di una Camera vada di nuovo a un rappresentante del Pd”.