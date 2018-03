Papa: Dio ci è accanto anche “nei momenti in cui ci sentiamo soli”

Agenpress. Dio ci è accanto anche “nei momenti in cui ci sentiamo soli”, soprattutto quando “siamo tentati di arrenderci alle difficoltà della vita”. È una “certezza” quella che Papa Francesco offre all’Angelus domenicale in Piazza San Pietro, nella quarta domenica di Quaresima, detta domenica “laetare”.

Anche quando la situazione sembra “disperata”, spiega Francesco, Dio interviene offrendo all’uomo “la salvezza e la gioia”: non se ne sta cioè “in disparte”, ma “si ‘immischia’ nella nostra vita”, entra nella storia dell’umanità per “animarla” con la sua grazia e salvarla. È questo il tema di fondo dell’annuncio cristiano.

Può capitare di essere presi dall’angoscia, dall’inquietudine per il domani, dalla paura della malattia e della morte. Questo spiega perché tante persone, cercando una via d’uscita, imboccano a volte pericolose scorciatoie come ad esempio il tunnel della droga o quello delle superstizioni o di rovinosi rituali di magia. E’ buono conoscere i propri limiti, le proprie fragilità, dobbiamo conoscerle, ma non per disperarci, ma per offrirle al Signore e Lui ci aiuta nella via della guarigione, ci porta per mano, ma mai ci lascia da soli, mai.