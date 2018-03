Tarquinio (Avvenire). Ci sono buoni motivi per tornare di corsa alle urne, ma prima “governo utile”

Agenpress – “Vedo buoni motivi per tornare di corsa alle urne , e ottime ragioni per fare qualcosa di serio prima. Non con una Grande Intesa a forte connotazione politica che solo uno spettacolare colpo di scena – tipo un accordo Di Maio – Salvini potrebbe propiziare.

Lo scrive Marco Tarquinio, direttore del quotidiano della Cei Avvenire, che propone un “governo di tregua”.

Forse, appunto, con un ‘governo utile’ perché di tutti, dall’orizzonte limitato e dal programma essenziale”, basato su fisco, welfare e nuova legge elettorale.

“Sarebbe un esito sorprendente e positivo se dalla eccitata e violenta campagna elettorale appena terminata nascesse un governo di tregua: aiuterebbe a smaltire veleni e tossine masticati, inoculati e accumulati nel corpo vivo del Paese”, scrive Tarquinio risponendo ai lettori di Avvenire. Scrive ancora Tarquinio: “Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Matteo Renzi sono sfidati a dare un governo utile all’Italia. In sostanza questo significa che su due vincitori insufficienti (Di Maio e Salvini) grava un dovere di iniziativa e reponsabilità del quale devono mostrarsi degni al cospetto dell’opinione pubblica interna e internazionale. Sul grande sconfitto, Renzi, pesa il dovere di non far male ulteriore al proprio partito e di non far male all’Italia”.