Direzione PD. Renzi si dimette, subentra Martina. Guiderò partito con massima collegialità

Agenpress – “Caro presidente, rassegno le mie dimissioni preso atto del risultato delle elezioni. L’effetto immediato di questa lettera è di avviare le procedure: c’è un mese di tempo per avviare l’assemblea”.

Poche parole lette da Matteo Orfini, alle 15, scritte da Matteo Renzi che come ex segretario non ha partecipato alla riunione.

La fase di transizione, come da statuto, è affidata al vicesegretario Maurizio Martina. Fino all’Assemblea, che si terrà intorno al 15 aprile e sarà chiamata a decidere sul nuovo segretario.

“Con il vostro contributo cercherò di guidare il partito nei delicati passaggi interni e istituzionali a cui sarà chiamato. Lo farò con il massimo della collegialità e con il pieno coinvolgimento di tutti, maggioranza e minoranze, individuando subito insieme un luogo di coordinamento condiviso. Chiedo unità”, ha detto Martina nel suo intervento.

Poi l’appello a Lega e M5S: “Alle forze che hanno vinto diciamo una cosa sola: ora non avete più alibi. Ora il tempo della propaganda è finito. Lo dico in particolare a Lega e Cinque Stelle: i cittadini vi hanno votato per governare, ora fatelo. Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilità”. E ribadisce la linea: il Pd “continuerà a servire i cittadini dall’opposizione, dal ruolo di minoranza parlamentare”.

“Domani vedremo i segretari regionali e provinciali”, per decidere “i prossimi passi da fare. Nei prossimi giorni vedremo gli eletti per fare il punto con loro”.