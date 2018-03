Durigon – Zicchieri (Lega): “Zingaretti apra i cantieri per la Roma-Latina”

Agenpress. “Zingaretti apra i cantieri per la Roma-Latina e la bretella Cisterna-Valmontone”. Questa la richiesta esplicita dei due deputati della Lega, Claudio Durigon e Francesco Zicchieri, rivolta al governatore della Regione Lazio.

“Riteniamo necessario che si passi dalle parole ai fatti -affermano i due parlamentari eletti nella tornata del 4 marzo- la Pontina non è più adeguata a sostenere il carico di traffico a cui è sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza. La realizzazione del Corridoio intermodale Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone non è una opzione, deve essere realtà. Occorre procedere inoltre alla immediata messa in sicurezza dell’arteria. Si tratta di una strada colabrodo resa quasi impraticabile per via della pioggia che ha provocato nuovi danni sull’asfalto.

E’ ora di tutelare migliaia di pendolari che ogni giorno utilizzano la Pontina. E’ diventato urgente intervenire per la salvaguardia di vite umane. Zingaretti e l’amministrazione regionale si diano una mossa”.