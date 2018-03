La figlia di Martin Luther King ricevuta dal Papa

Agenpress. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza in Vaticano Bernice Albertine King figlia minore di Martin Luther King, impegnata da anni nella promozione dei diritti umani e di una cultura di pace.

La figlia del pastore afroamericano Martin Luther King è in Italia dove, sabato scorso, ha ricevuto il Premio internazionale per le donne impegnate per la non-violenza e la pace e contro ogni tipo di discriminazione, in una cerimonia a Monteleone di Puglia.

Quest’anno ricorre il 50mo anniversario della morte di Martin Luther King, premio Nobel per la Pace nel 1964, assassinato il 4 aprile del 1968 per la sua lotta contro la discriminazione.