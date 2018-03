Mattarella. “Le sorti dellʼItalia sono comuni, siamo tutti responsabili del futuro”

Agenpress – Le sorti dell’Italia sono “comuni” e siamo tutti ugualmente responsabili del “futuro”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i giovani Alfieri della Repubblica. “Ho grande fiducia nel futuro dell’Italia e voi ne siete una delle ragioni”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

Mattarella ha consegnato 29 attestati e distintivi d’onore di “Alfiere della Repubblica” a ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Sono giovani, nati tra il 1999 e il 2007, che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese.

Il presidente della Repubblica ha spiegato che i giovani hanno dimostrato “di sentire corresponsabilità per le sorti comuni dell’Italia”. Estendendo il ragionamento, Mattarella ha detto che bisogna “comprendere che occorre essere protagonisti e costruire il futuro del Paese senza chiudersi nella propria dimensione personale, magari con egoismo”.

“Molte ragazze e molti ragazzi hanno ricevuto questo attestato per l’impegno nell’ambiente, che rappresenta una delle sfide più grandi della nostra epoca, avete promosso iniziative per difendere l’ambiente per salvare centri piccoli, centri storici, per difendere aree naturali, impegnati per la tutela di beni – ha proseguito Mattarella -. Complimenti ragazzi questa è una grande frontiera e l’avete affrontata con senso di responsabilità e con grande efficacia”.