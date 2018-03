E’ nel Bipartitismo 2018 la salvezza dell’Italia d’oggi?

Agenpress – Nelle elezioni politiche 2018 constatiamo un diverbio notevolissimo tra i due Partiti che si dicono vincitori, ma non si sono accorti che il voto è stato un richiamo del popolo, un evidente segno e voto di incomprensione, un voto di protesta l’aver espresso quei risultati provenienti da una Legge Elettorale non condivisa dal popolo, perché in essa non si è intravvisto alcuna espressione della volontà dei votanti .

Ora si dice di rifare le elezioni, altri di cercare una collaborazione per il bene dell’Italia! altri ancora un Governo del Presidente della Repubblica ! Ma chi ha ragione?I Cattolici ed i moderati sono tra due fuochi : era meglio un sano Bipartitismo, invece di correre il rischio di una solenne ingovernabilità?

Ma allora quale sistema adottare? Forse era opportuno far scegliere al popolo, mediante un Referendum, una sicura e buone Legge Elettorale che l’attuale!

Infatti sono venuti a galla una pietosa, indisciplinata, cattiva movimentazione di Formazioni Politiche, Movimenti, Partiti che non sono altro che Gruppi o Centri di Potere, che vogliono comandare e restare seduti sulle poltrone, quando con una nuova Legge Elettorale e con un bipartitismo sano sarebbe necessario per garantire una solida governabilità, in assoluta democrazia?

Questa Legge Elettorale per capirla ci vuole tempo, molto tempo, troppo tempo in quanto è formata da criteri che hanno stravolto l’orientamento elettorale dell’opinione pubblica e questa va cambiata sperando che il Presidente della Repubblica possa far esprimere il popolo per questa necessità .

Lo ripetiamo da tempo, da lungo tempo, da troppo tempo, non si può pensare che si possa andare avanti con il sistema adottato fin oggi, occorre ordine e quella Legge Elettorale che dia la possibilità al cittadino di scegliere le persone che vuole e che dovranno loro rappresentare nelle Assemblee Legislative e, ripeto, con solo Due schieramenti politici, Destra o Sinistra, Democratici o Repubblicani, Diretta o Partecipativa, ma con solo due Partiti Politici !

Forse è la migliore cura dell’Italia ! Ne siamo convinti ! Ampiamente convinti ! Sinceramente convinti !

Con le parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza ! ”

Previte