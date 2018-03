Papa Francesco. Stimare la politica che è attenta ai fragili. Necessario dialogo politico

Agenpress – “Siete chiamati a cercare sempre di farvi prossimi degli altri, specialmente delle persone in situazione di precarietà; a non rassegnarvi mai alla disparità sociale, radice dei mali della società, ma a promuovere una conversione ecologica integrale al servizio della salvaguardia della nostra casa comune”. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza un gruppo di parlamentari francesi e ai politici della provincia di Marsiglia, Francia, accompagnati dall’arcivescovo della città mons. Goerges Pontier

La Chiesa Cattolica ha “stima” per “l’impegno politico quando è mosso dalla volontà di creare le condizioni favorevoli ad un vivere insieme rispettoso delle differenze, attento alle situazioni di precarietà, alle persone più fragili”.

“In effetti, la grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine”, ha aggiunto il Papa.

“Possa il vostro desiderio di servire il bene comune condurvi a fare tutto il possibile per costruire ponti tra le persone che si trovano in differenti condizioni sociali, economiche, culturali e religiose, come pure tra le diverse generazioni. Vi incoraggio a essere anche creatori di legami, tra gli spazi urbani e quelli rurali, tra il mondo degli studi e quello delle professioni, affinché il dinamismo dei vostri territori sia sempre arricchito dalle varie specificità”.

E’ “importante, sulla base dei principi di sussidiarietà e di solidarietà, in un grande sforzo di dialogo politico e di creazione di consenso, avere a cuore la ricerca dello sviluppo integrale di tutti”.

“In questa prospettiva, i valori di libertà, di uguaglianza, di fraternità – ha aggiunto – costituiscono dei capisaldi e un orizzonte per l’esercizio delle vostre responsabilità. Davanti ai problemi della società, è anche necessario diventare i promotori di un vero dibattito su valori e orientamenti riconosciuti comuni a tutti. A tale dibattito i cristiani sono chiamati a partecipare con i credenti di tutte le religioni e tutti gli uomini di buona volontà, al fine di favorire lo sviluppo di una cultura dell’incontro”.