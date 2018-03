PD. Orlando chiede garanzie sulle dimissioni di Renzi, perché “le colpe sono diverse”

Agenpress “La collegialità è essenziale, non è una concessione ma un’assunzione di responsabilità. Non capisco però il residuo di classe dirigente precedente, non perché parte di quelli o tutti non possano far parte di un percorso collegiale ma forse per far parte di una fase nuova questa evoluzione sarebbe necessaria”.

Lo dice Andrea Orlando in direzione Pd chiedendo le dimissioni della segreteria. “Non guardateci male se chiediamo qualche garanzia. L’ultima direzione ha creato un vulnus nei rapporti”.

“Io sono d’accordo con un’assunzione collettiva di responsabilità ma dobbiamo evitare alcuni rischi: evitiamo la discussione ‘colpa del governo e del partito’ o diciamo quali sono le colpe, perché non possiamo permetterci reticenze. Evitiamo strategie maoiste: non credo che nel partito si possa fare a meno di ciò che ha rappresentato Renzi in questi anni, sarebbe una cretinata. Ma non penso neanche che qualcuno possa pensare che mentre qualcuno si carica il peso della transizione, si defila e spara sul quartier generale, secondo una strategia inaugurata dal presidente Mao Tze Tung”, ha aggiunto Orlando.