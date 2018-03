Venezia. Quasi due metri di acqua. Allagato il 28% circa del centro storico

Agenpress – Venezia ha vissuto una serata di acqua molto sostenuta, con una punta massima che ha raggiunto i 199 centimetri sopra il medio mare. Con un simile livello viene allagato circa il 28% del centro storico.

Il Centro previsioni del Comune di Venezia ha registrato il picco di acqua alta alle 20.50 di domenica, e a causa del periodo di ‘quadratura’ la marea è rimasta in massima fino alle 21.25.

Una acqua alta intorno ai 120 centimetri è considerata ‘molto sostenuta’ nella scala di allerta codice arancio. L’evento, spiega il Centro maree, è stato provocato da una perturbazione di origine atlantica che ha comportato un significativo abbassamento della pressione a Venezia. Il vento è stato più intenso di quanto previsto, ed ha raggiunto in mare circa 60km/h da scirocco. Il contributo meteorologico alla marea, ovvero il valore calcolato come differenza tra marea osservata e marea astronomica, si è attestato vicino ai record storici per il mese di marzo, raggiungendo in mare i 77 centimetri (il secondo valore per questo mese negli ultimi 40 anni).