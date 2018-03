Iuliano Flaviano nella segreteria nazionale del Libero Sindacato di Polizia. Una pagina di storia che si ricompone

Agenpress – Iuliano Flaviano, Funzionario di Polizia presso la Questura di Treviso, una pagina di storia nel sindacalismo di Polizia. Lentamente si va ricomponendo quel tessuto umano, che è stato il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), composto di uomini e donne, che nella stagione di lotte per i diritti e la dignità degli operatori di Polizia, hanno scritto una pagina di storia della democrazia, dei diritti, del nostro Paese. Di tutto questo Iuliano Flaviano è stato un protagonista. Le vicende sindacali hanno portato il LI.SI.PO. a scelte non condivise da molti e proprio perché in tanti non hanno perso il gusto per la lotta, è tornato attivo, il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) che, giorno dopo giorno, torna ad essere presente nelle varie realtà territoriali. IULIANO è stato eletto Segretario Nazionale del LI.SI.PO. e da subito, ha iniziato la ricostituzione delle strutture territoriali del sindacato. A macchia di leopardo sono in via di costituzione, le varie segreterie provinciali e vengono nominati i delegati nei vari posti di servizio. Il LI.SI.PO. si batte per garantire ai cittadini ordine e sicurezza e per ottenere migliori condizioni di lavoro, proprio per offrire agli Italiani quella tutela e vicinanza a cui hanno diritto.