Tumore al seno. Tempi rapidi per analisi, cure, intervento, degenza e diagnosi istologica

Agenpress – Onda (Osservatori nazionale salute donna), con Senonetwork e l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, su 89 Unità Operative di Senologia italiane del circuito Senonetwork, hanno condotto un’indagine suoi tempi con cui le donne con un tumore al seno vengono seguite dai centri di senologia presenti in Italia.

Analisi ed esami entro 1 settimana, 8 giorni per definire le cure, 3 settimane per l’intervento, 2 giorni di degenza e la diagnosi istologica definitiva arriva entro 15 giorni dall’intervento. L’inizio della chemioterapia e della radioterapia avviene dopo, rispettivamente, due e sei settimane dal Mmd post-operatorio.

Attraverso i questionari raccolti si è visto che i tempi di attesa sono piuttosto contenuti in ogni fase del percorso. Le analisi e gli esami diagnostici vengono effettuati dai centri entro 1 settimana, dopodiché il caso viene discusso in un incontro con un gruppo multidisciplinare (Mmd-Meeting Multi Disciplinare) che si svolge mediamente in poco più di una settimana.

Il percorso di cura viene concordato tra medico e paziente durante un colloquio di almeno 30 minuti, mentre l’intervento, se prima non devono essere effettuati altri tipi di terapie, avviene entro 3 settimane dal Mmd.

Dal punto di vista organizzativo, inoltre, oltre la metà dei centri censiti utilizza il modello ‘tutto in un giorno’, che consente alle pazienti di limitare a 5 ore il tempo trascorso nell’ospedale per eseguire esami, visita e somministrazione della terapia. Tuttavia, i centri di senologia non sono presenti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ogni regione infatti ha recepito le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni con tempi e modi diversi.