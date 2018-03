Adolescenti. Tanti hanno difficoltà a relazionarsi con la famiglia

Agenpress – Il 18-20% degli adolescenti ha difficoltà relazionali in famiglia. Spesso i genitori, proprio per le difficoltà a confrontarsi con i figli, gestiscono il problema quando “ormai esplode”.

Lo ha detto Fulvio Giardina, presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, in occasione della presentazione del documento “La salute mentale degli adolescenti”.

“Sono in aumento le richieste di consulenza su questi aspetti stiamo studiando una modifica del codice deontologico che attualmente prevede che l’adolescente essendo minorenne abbia il consenso di entrambi i genitori, noi riteniamo che il ragazzo dai 16 anni in poi possa accedere individualmente almeno a un primo colloquio con uno psicologo”. “Stiamo cercando anche di collaborare col Miur per avere una presenza dello psicologo a scuola che faccia da filtro, si abbia un codice di lettura non patologico. Parliamo di benessere e qualità della vita”.