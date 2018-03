Bellanova: Italia in prima linea contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati

Agenpress. In prima linea contro le mutilazioni genitali femminili e contro i matrimoni forzati. La posizione del Governo italiano risuona forte, stamane, per voce della VM Teresa Bellanova durante l’incontro, Sede delle Nazioni Unite, che si interroga su come intensificare ancora e ancora gli sforzi globali per contrastare ed eliminare le mutilazioni genitali femminili.

“La lotta a pratiche dannose come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni precoci e forzati costituiscono temi a cui l’Italia attribuisce la massima priorità”, afferma la VM Teresa Bellanova, impegnata in questi giorni nei lavori della 62° Edizione della Commissione Onu sulla Condizione delle Donne (CSW62) in corso di svolgimento a New York.

“L’Italia”, dice la VM Bellanova, intervenendo pochi minuti fa alla sessione tematica, “è uno dei maggiori donatori impegnati nella lotta all’eradicazione di questo fenomeno, come dimostrano i circa 25,4 milioni di euro investiti con questo obiettivo nel periodo 2004-2018.

Sin dal 2004 infatti abbiamo sostenuto l’iniziativa UNICEF in materia, all’origine dell’azione multilaterale da cui si è sviluppata nel 2008 la collaborazione tra UNICEF e UNFPA per il programma congiunto “Mutilazioni genitali femminili: accelerare il cambiamento”, rivolto soprattutto ad azioni da realizzare in 17 Paesi africani, di cui continuiamo orgogliosamente ad essere tra i principali donatori. Dopo la conclusione delle prime due fasi del programma nel 2017 i risultati sono stati importanti, come la protezione di 2,3 milioni di ragazze e donne che hanno avuto accesso ai servizi essenziali di prevenzione, protezione e cura. Un successo che ha portato la Cooperazione italiana ad approvare lo scorso gennaio un nuovo contributo del valore di 1,8 milioni di euro per il 2018 per il lancio della III Fase del Programma congiunto UNFPA/UNICEF (2018-2021).

Inoltre”, prosegue Bellanova, “con un approccio costruttivo ed equilibrato, partecipiamo attivamente in ambito ONU ai negoziati sulle Risoluzioni adottate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Diritti Umani dell’ONU sulle mutilazioni genitali femminili e sui matrimoni precoci e forzati.

Nel 2014, abbiamo poi sottoscritto la Carta del Summit sui diritti delle bambine relativa all’eliminazione delle MGF e dei matrimoni precoci e forzati, per ribadire, tra l’altro, l’importanza di istruzione, sostegno, misure sociali e servizi per contrastare tali fenomeni e l’urgenza di ridurre l’esposizione delle donne a violenze e abusi, consentendo loro una vita basata su libere scelte”.

“Perché questa azione di contrasto esplichi tutte le sue potenzialità”, conclude VM Teresa Bellanova, “sensibilizzando sia il settore pubblico che quello privato, è importante adottare un approccio omnicomprensivo e multidisciplinare che includa tutti gli attori coinvolti e tenga conto del legame intercorrente tra tali pratiche, disuguaglianza di genere e violenza sulle donne.

Sono necessarie politiche integrate che favoriscano l’attuazione degli impegni internazionali, con un metodo inclusivo volto a perseguire un cambiamento non solo a livello normativo, ma anche sul piano della necessaria sensibilizzazione del tessuto sociale. E’ la ragione per cui il nostro Paese è impegnato sia a livello internazionale che nazionale, direzione su cui bisogna continuare a tenere alta la guardia e ad investire. Con la Legge 7-2006 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” abbiamo dato un segnale significativo: prevenzione e divieto, prevedendo specifiche risorse destinate a tradurre la prevenzione in atti concreti, affinché nessuna bambina subisca più mutilazioni.

E nel dicembre scorso abbiamo adottato specifiche Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di mutilazioni genitali femminili o altre pratiche dannose.

L’obiettivo è evidente: fornire indicazioni agli operatori dei Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), dei centri di accoglienza (CDA) e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), su come ci si debba comportare di fronte a presunte vittime di MGF, matrimoni forzati o altre pratiche dannose, e come promuovere il loro accesso a risorse adeguate e sicure e alla protezione internazionale per ragioni legate alla violenza subita. Una direzione di marcia rilevante che bisogna intensificare ulteriormente per rimuovere alla radice pratiche di questa natura, veri e proprio crimini contro l’umanità, liddove ancora perdurano”.