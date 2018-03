La spesa complessiva delle famiglie è tornata a trainare l’economia (+1,3%)

Agenpress – Nel 2017 anche l’Italia ha agganciato la crescita, con un +1,5% di aumento del Pil secondo i dati più recenti. La spesa complessiva delle famiglie, componente principale del Pil, è tornata a trainare l’economia (+1,3%) e molto dinamici sono risultati anche gli investimenti fissi lordi (+3,7%), mentre un minore contributo è arrivato dalla bilancia commerciale, perché a fronte della buona crescita delle esportazioni (+5,4%), vi è stato un incremento di pari entità delle importazioni (+5,3%).

Anche gli occupati sono aumentati dell’1,1%rispetto al livello del 2016, grazie all’evoluzione positiva dei dipendenti(+2,1%), a fronte di un rallentamento degli indipendenti (-1,9%). Nel complesso, il numero di imprese registrate nel Registro delle Imprese è rimasto stabile (+0,3% la variazione a dicembre 2017 rispetto a dicembre 2016).

In questo contesto,l’agricoltura, fortemente condizionata dall’andamento meteorologico nel corso dell’intero 2017, ha chiuso l’anno dando un contributo negativo all’economia nazionale; le ultime informazioni disponibili indicano una flessione del 4,4%del valore aggiunto rispetto all’anno precedente.

I risultati delle indagini trimestrali svolte dall’ Ismea presso il panel di operatori agricoli confermano che le condizioni meteorologiche rappresentano il problema principale che gli agricoltori hanno dovuto fronteggiare nel 2017. Buona parte delle produzioni agricole ha, infatti, sofferto per la riduzione dei volumi immessi sul mercato,o in altri casi per eccessi di produzione. In questo contesto, i prezzi al produttore hanno avuto un generale incremento (+11,3% rispetto al 2016 secondo l’indice calcolato dall’ Ismea).Le flessioni produttive di colture ad alta intensità di manodopera, ortofrutta e vitivinicoltura, hanno pesato anche sull’andamento degli occupati stagionali e occasionali; nel complesso gli addetti del settore, dopo due anni di segnali positivi, sono lievemente diminuiti (-0,8%).

La flessione è stata determinata esclusivamente dagli addetti indipendenti (-2,7%), mentre quelli dipendenti continuano ad aumentare (+1,1%). Il numero di imprese agricole è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-0,3% nel Registro delle imprese a dicembre 2017 rispetto a dicembre 2016). Tra i dati positivi si evidenzia la crescita del numero di imprese agricole condotte da giovani con meno di 35 anni, in aumento del 5,6% rispetto allo scorso anno; solo nel quarto trimestre le imprese giovanili sono aumentate di 1.856 unità, mentre si sono registrate in totale 1.144 imprese agricole in meno.