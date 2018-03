E’ morto Stephen Hawking, lo scienziato che studiò le origini dell’universo. Aveva 76 anni

Agenpress – Stephen Hawking, l’astrofisico più famoso al mondo, aveva 76 anni. Colpito appena ventenne dalla Sla, gli erano stati dati appena due anni di vita.La passione per la scienza fu più forte della malattia e Hawking ha avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Tra i suoi lavori più importanti, c’è lo studio dei buchi neri.

Grazie ai suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia era il più famoso fisico al mondo, noto soprattutto per gli studi sui buchi neri e per i suoi appelli all’umanità, per un rispetto maggiore del pianeta.

Il fisico è morto nella sua casa a Cambridge nelle prime ore della mattina. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa oggi del nostro amato padre”, hanno dichiarato in un comunicato i figli Lucy, Robert e Tim. “Era un grande scienziato ed un uomo straordinario il cui lavoro e il cui lascito resteranno per molto tempo”. I figli hanno lodato “il coraggio e la perseveranza”, del padre il cui “acume e umorismo” hanno ispirato la gente nel mondo, hanno sottolineato. “Una volta disse ‘Un universo non sarebbe molto, se non fosse la casa delle persone che ami. Ci mancherà per sempre”, hanno concluso.

“I suoi lavori vivranno ancora per molti anni dopo la sua scomparsa – hanno scritto – Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo”. Oltre alle scoperte legate ai buchi neri, ha dedicato buona parte della sua vita alla cosmologia quantistica e allo studio dell’origine dell’universo.

Nel 1962, a soli venti anni si laurea in Fisica all’Università di Oxford e inizia a studiare astronomia a Cambridge, dove nel 1966pubblicherà la sua tesi sulle “Proprietà dell’universo in espansione”. Quando gli viene diagnosticata la Sla, sposa Jane Wild, dalla quale avrà tre figli e da cui divorzierà nel 1995 per convolare a nozze con Elaine Mason. A metà degli Anni Settanta diventa il membro più giovane della storia della Royal Society, la prestigiosa accademia delle scienze britannica. Dal 1979 al 2009 ha insegnato Matematica all’Università di Cambridge.

Dopo essere stato sottoposto a una tracheotomia in seguito a una polmonite, nel 1985 Hawking perde definitivamente l’uso del linguaggio. Da quel momento, comunicherà tramite un computer con sintetizzatore vocale.