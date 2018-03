Nasce la “Consulta Immobiliare” Assoimmobiliare e Ance

Agenpress. Nell’Ambito dell’edizione 2018 del MIPIM si è svolto l’Italian Lunch organizzato da ICE e promosso dai vertici di ANCE (Gabriele Buia, Presidente, Filippo Delle Piane e Marco Dettori Vp) e di Assoimmobiliare (Silvia M. Rovere, Presidente, Aldo Mazzocco, Past President, Paolo Crisafi, Dg e Matteo Cabassi, Vp)

Durante l’incontro, è stata annunciata da parte dei presidenti di Ance e di Assoimmobiliare l’istituzione della Consulta Immobiliare per la trattazione in collaborazione dei temi d’interesse comune.

Silvia M. Rovere Presidente Assoimmobiliare ha dichiarato: “Con la nascita della Consulta Immobiliare le due principali rappresentanze dell’industria immobiliare e delle costruzioni intendono portare avanti un confronto costante sulle materie strategiche per lo sviluppo dell’industria e rafforzare il dialogo nei confronti delle istituzioni e per favorire una stabile ripresa del comparto che più contribuisce alla crescita del Pil diffusa su tutto il territorio nazionale: in particolare le materie strategiche di comune interesse per le due Associazioni sono la rigenerazione urbana, il processo di semplificazione e messa ad efficienza della burocrazia; la tematica della certezza del diritto, dell’efficienza della giustizia, della fiscalità immobiliare e della sostenibilità ambientale e sociale”