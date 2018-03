Olimpiadi 2026. Pizzarotti. M5S prigioniero dei suoi stessi veti. Non si faccia come Roma

Agenpress – “Il M5S è finito prigioniero dei suoi stessi veti. Spero ardentemente che questo incartamento finisca, e che venga superato nell’interesse della città”.

Lo dice al Messaggero, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, a proposito della possibile candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026, che, secondo il sindaco di Parma va presentata: “Ma certo! Non va ripetuto il gravissimo errore che venne fatto a Roma. La candidatura olimpica della Capitale è stata un’occasione persa e che invece andava colta. Lo stesso discorso vale per Torino. Non si può rinunciare a un volano di sviluppo essenziale per una città. Ogni evento di questo tipo porta ricadute positive, anche in caso di debiti, sul territorio in cui viene allestito”.

Pizzarotti indica l’esempio “lampante” dell’ Expo di Milano. “Fino a poco prima che cominciass, non facevamo che sentire cose così: porterà guai, chissà quanto spreco di denaro, chissà quante ruberie… Ebbene, non è accaduto niente di tutto ciò. Milano è rifiorita. Voglio dire, insomma, che non bisogna farsi bloccare dal timore del peggio: ossia della corruzione. Le cose vanno fatte, con coraggio e lungimiranza, e nell’ assoluta legalità che è la precondizione di tutto”.